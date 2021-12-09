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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخذت مضادات حيوية كانت بتكهربني.. ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل فترة مرضها

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

روت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.


وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"أنا مش خايفة من الموت  وعند ربنا أحسن من حياتنا، وكانت كل مشكلتي ولادي ومكنتش عايزة اسبهم لوحدهم".

 

وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن : "حصلت على كميات كبيرة من الأدوية في فترة مرضي".

 

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت باخد مضادات حيوية كانت بتكهربني"، مضيفة: " ناس كتير دعت لي من اجل عبور الأزمة الصحية  التي مريت بها ".

فيما كشف الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل عن بداية محنتها الصحية، مؤكدة أن الوعكة الصحية التي مرت بها كانت شديدة الصعوبة.


وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي" مساء اليوم الأربعاء، أن : "مكنتش متخيلة اني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت داخلة اعمل عملية جراحية  كنت متعودة اعملها ، واول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".


وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي و محدش يعرف حاجة"، مضيفة: "بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير قررت اعمل العملية الجراحية".

 

وأكملت ياسمين عبد العزيز: "لما سألت الدكتور قالي العملية هتتعمل في 3 ساعات ودخلت اعمل العملية ومحدش كان يعرف،  ولما طلعت من العمليات شعرت بآلام رهيبة، وكنت بصوت، وشعرت بآلام لم اشعر بها من قبل".

 

ولفتت ياسمين عبد العزيز:" بعد العملية كنت بقول لهم انا بموت  وكنت أشعر بآلام رهيبة، وكنت احصل على مسكنات كثيرة لتقليل الألم، وبعد العملية عرفت إن القولون اتخرم عندي وجالي تسمم في الدم".

ياسمين عبد العزيز الوعكة الصحية منى الشاذلى مضادات حيوية اخبار التوك شو

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