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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم خيبريسوس، إلى توخي الحذر في معركة البلاد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن التراخي سيكلف الكثير من الأرواح.

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إغلاق المدارس .. قيود صارمة من الدنمارك لمواجهة متحور أوميكرون

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الخطة ب.. بريطانيا تعلن فرض قيود جديدة بسبب متحور أوميكرون

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال جيبريسوس إنه تم اكتشاف أوميكرون الآن في 57 دولة ولديه القدرة على أن يكون له "تأثير كبير" على كيفية انتشار الوباء في المستقبل.

وتابع: "الخطوات التي تتخذها الدول اليوم، وفي الأيام والأسابيع المقبلة ستحدد كيفية تطور أوميكرون. إذا انتظرت البلدان حتى تبدأ مستشفياتها بالامتلاء، فقد فات الأوان. لا تنتظر. تصرف الان".

وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، اليوم الأربعاء، فرض قيودًا تهدف إلى كبح الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بما في ذلك المتحور الجديد "أوميكرون".

وستتحول المدارس إلى التعلم عبر الإنترنت اعتبارًا من 15 ديسمبر وستبدأ النوادي الليلية والبارات والمطاعم في الإغلاق في منتصف الليل بدءًا من يوم الجمعة المقبلة.

ووفقا للسلطات الصحية، انتشر متحور أوميكرون في جميع أنحاء الدنمارك بعد تسجيل تفشي كبير للمتحور في شرق وغرب البلاد.

وسجلت الدنمارك أكثر من 390 حالة إصابة بالمتحور الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية كوفيد19 اوميكرون فيروس كورونا المستجد

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