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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

صدى البلد

 


كشف وليد عبد الهادي وكيل أعمال محمد الشناوي السابق مفاجأة بشأن الحكم الذي صدر ضد اللاعب بالحصول على مليون و600 الف جنيه.


وتابع وليد عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوكس تو بوكس: “سيصدر مستند بالحكم على الحجز على ممتلكات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب  لحين دفع المبلغ”.


وأضاف وليد عبد الهادي: "الحكم سيصدر ضد اللاعب مباشرة وهو حكم نافذ ورسمي".


من جانبه أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اتصالات مكثفة مع حارس منتخب مصر، المتواجد حاليا في قطر رفقة المنتخب الوطني، لحل الأزمة بشكل ودي مع وكيل أعماله السابق.


وكانت أسرة محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر فوجئت بوصول محضر يحمل قرار صادر من محكمة الاستئناف بالحجز على أثاث فيلا الحارس نظير سداد مبلغ قيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.


يذكر أن المبلغ مليون و600 ألف جنيه هو قيمة 10% لصالح الوكيل من اللاعب بعد انتقاله من بتروجيت إلى الأهلي.

سيد عبد الحفيظ المنتخب الوطني بتروجيت الأهلى عبد الحفيظ الشناوي محمد الشناوي حارس الاهلي

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