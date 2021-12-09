إجراء جديد بخصوص كورونا.. أدوية جديدة ستضاف تساهم في زيادة نسب الشفاء|تعرف عليها

لا يزال فيروس كورونا «كوفيد - 19» يشكل تهديدا كبيرا على حياة سكان العالم، فبالرغم من وجود اللقاحات المضادة للفيروس وانتشارها في كل الدول العالم، إلا أن التحذيرات من منظمة الصحة العالمية مازالت قائمة بشأن الفيروس وسرعة انتشاره وشدة أعراضه.

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا وظهور اللقاحات المضادة له، إلا أن العالم ينتظر اليوم الذي يعلن فيه رسميا القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي والانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشه العالم منذ عامين.

تعديل على البروتوكول

وفي خطوة جديدة للتصدي لفيروس كورونا، قررت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إجراء تعديل على البروتوكول العلاجي، بإضافة أدوية جديدة تُساهم في زيادة نسب شفاء المرضى.

يأتي ذلك وسط استقرار في أعداد الحالات الإيجابية التي تُسجلها وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي، في خضم الموجة الرابعة من الجائحة بالبلاد.

وكشف عضو اللجنة العلمية، أمين عبد الباقي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة لمراجعة بروتوكول العلاج المُعمم على كافة المستشفيات المصرية، نافيًا في الوقت ذلك ارتباط ذلك بالمتحور الجديد "أوميكرون".

لا يتعلق بالعلاجات

وقال عبد الباقي إنه حتى الآن المتحورات لا تؤثر على الخطة التشخيصية والعلاجية للمرضى، ولكن ربما يكون لها بعض التأثير على اللقاحات، وتعكف الشركات المنتجة على تطويرها لكي تناسب المتحور الجديد.

وأشار إلى أن التحديث الجديد يتعلق بالعلاجات التي تعمل على الأجهزة المناعية، بإضافة بعض الأدوية الجديدة لحدوث نقص في بعض الأصناف المتعارف عليها، لافتا إلى أن التغيير الذي ستقره اللجنة العلمية سيكون في مضادات "الإنترلوكين سيكس"، للحالات الشديدة التي تعاني مما يُسمى بالعصف المناعي.

وأوضح عضو اللجنة العلمية في مصر أن ذلك سيكون بديلًا لعلاجات موجودة مثل "الأكتيمرا"، جراء النقص في توريده على المستوى العالمي.

استقرار في الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 303368 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 889 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و 20821 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.