الصحة تكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بالجرعة التعزيزية من لقاح كورونا ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الفئات المستحة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة والطواقم الطبية والفئات الأكثر تأثرا بشدة المرض وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ،إن الجرعة الثالثة يتم إعطاؤها بعد 6 شهور من تلقي الجرعة الثانية ، والدولة حريصة علي تحقيق الأمان الصحي والسهولة واليسر علي المواطنتين وهذا بخصوص اللقاحات الخاصة بالمسافرين .

واوضح عبد الغفار ، أن الجرعة الثالثة يمكن أن تكون من لقاح مختلف عن الجرعتين الاولتيين التي تلقاها المواطنين ، وسيكون هناك جرعة تعزيزية أيضا من لقاح جونسون ونقوم بتطعيم الغير قادرين في منازلهم .