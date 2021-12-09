سالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة عقب هزيمته بهدف بدوري الأبطال

أرسل ريد بول سالزبورج النمساوي منافسه إشبيلية الإسباني إلى بطولاته المفضلة الدوري الأوروبي بعدما تغلب عليه بهدف دون رد على ملعب ريد بول آرينا في النمسا، فى إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد نوا أوكافور في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد للاعب إشبيلية خوان جوردان عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة يتصدر ليل المجموعة بـ11 نقطة يليه سالزبورج بـ10 نقاط، فيما جاء فولفسبورج رابعا بخمس نقاط.

واحتل إشبيلية المركز الثالث بست نقاط ليتحول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي التي يحمل الرقم القياسي في عدد المرات التتويج بها بواقع ست بطولات.