بعد إصابة ياسمين عبد العزيز.. معلومات لا تعرفها عن تسمم الدم

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس الأربعاء في برنامج معكم " المذاع على قناة " سي بي سي.

وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" في يوم عرفة الناس كلها دعتلي، وأنا كنت بموت وبعد يوم عرفة أصبحت واحدة تاني وخرجت من الرعاية المركزة وبقيت بعرف أتكلم وروحي رجعتلي مرة تانية ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز:" لما بصيت على نفسي لقيت معدتي بره والامعاء بره ولما سألت قالولي أن ده بسبب العملية واني عندي تسمم في الدم ".

وفي هذا السياق نرصد لكم من خلال السطور التالية معلومات لا تعرفها عن تسمم الدم..

تسمم الدم

تسمم الدم هو عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتنتشر، يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم ، وهو رد فعل الجسم للعدوى ، والتي يمكن أن تسبب تلف الأعضاء وحتى الموت.

ينتشر تسمم الدم بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الموجودين في المستشفى أو الذين يعانون من حالات طبية أخرى، يتطلب عناية طبية فورية ومعالجة بالمضادات الحيوية.

من هم الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بتسمم الدم؟

يمكن أن يُصاب أي شخص بتسمم الدم ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين:

-إذا كنت في المستشفى أو خضع لعملية جراحية مؤخرًا (خاصة أولئك الذين لديهم قسطرة أو وريد).

-كبار السن جدا او الصغار جدا.

-كان لديك تسمم الدم من قبل.

-لديك عدوى أو حالات طبية مزمنة أخرى (على سبيل المثال ، مرض السكري أو السرطان).

-لديك إصابات خطيرة ، مثل الحروق الشديدة أو الجروح المفتوحة.

-لديهم جهاز مناعة ضعيف.

ما هي الجراثيم التي يمكن أن تسبب تسمم الدم؟

يمكن أن يتسبب أي نوع من الجراثيم تقريبًا في الإصابة بتسمم الدم، غالبًا ما تكون البكتيريا مسؤولة ، بما في ذلك:

-المكورات العنقودية الذهبية.

-العقدية الرئوية.

-بكتريا قولونية.

كيف يؤثر تسمم الدم على الجسد؟

يمكن أن يؤدي تسمم الدم إلى تعفن الدم ، وهو حالة طبية طارئة تهدد الحياة، يمكن أن يسبب تلف الأنسجة وفشل الأعضاء وحتى الموت.

المصدر: clevelandclinic