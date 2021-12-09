مناقشة عن «الزخارف الإسلامية» في فرع ثقافة الإسماعيلية

في إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء مسيرة الحراك الثقافي، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية.

وقد عقدت محاضرة بعنوان "الزخارف الإسلامية" للفنانة رنا محمد، حيث أوضحت أن الزخرفة الإسلامية تعتبر أحد أنواع الفنون الإسلامية والتي اشتهرت بالتراث الإسلامي القديم في خلال ازدهار عصر الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس والتي قامت على أثرها العديد من الثقافات والتي ساهمت بجعلها أفضل الفنون الفريدة والمميزة على الإطلاق والتي اهتم بها المسلمون وساعدوا على تطويرها.

فنون تشكيلية

كما أقيم بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "اكتشاف المواهب وذوى الهمم" مع د. هدير نبيل، إلى جانب ورشة حكى مع الاطفال بعنوان "حواديت عمو جميل" مع جميل يوسف بمكتبة السبع آبار، كما أعدت مكتبة الخشاينة مسابقة فى القراءة الحرة بين الأطفال ومناقشتها مع مسؤل المكتبة.

وقد عقدت مكتبة حي السلام محاضرة بعنوان "هيلين كيلر وتحدى الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين" حاضرها نيرا نبيل، بالإضافة لزيارة مجموعة من مدراس الإسماعيلية لقصر الثقافة، حيث أقيمت ورشة فنون تشكيلية، وعرض أفلام وطنية للأطفال وجولات داخل القصر للتعرف عليه من الداخل