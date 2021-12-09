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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الللية.. ماجد المهندس يقابل يارا في حفل موسم الرياض

ماجد المهندس - يارا
ماجد المهندس - يارا

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي مشرتك مع الفنانة يارا ، وذلك الليلة الخميس 9 ديسمبر على مسرح أواسيس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه. 

أحدث أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم مسكين ، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

كما حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغاني ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

 

أحدث أعمال الفنانة يارا 

طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية ، وهو العمل الذي  حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور ، عمل استثنائي تعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

المطربة يارا أكدت سعادتها بتقديم أغنية "أنا رحت منك" ، مؤكدة شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد ، ولحنه الموسيقار طلال ، كاشفه عن أملها بتكرار تجربة تقديم أعمل موسيقية طربية في المستقبل ، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي متميز ، يعكس عشقها للفن الذي تعتبره الحياة بالنسبة لها.

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