أخبار الفن.. دوللي شاهين: علاقاتي كلها غلط.. وقف عرض فيلم أميرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت وقف عرض فيلم أميرة ، دوللي شاهين: علاقاتي كلها غلط، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

تحدثت دوللي شاهين عن علاقاتها الشخصية، قائلة: «كل علاقاتي غلط، لكن مش ندمانة لأن كل حاجة بنعملها سواء غلط أو صح بنستفيد منها بحاجة معينة، وربنا بيكون حاطط جواها حاجة حلوة أكيد، لكن المجمل إن 99% من الستات أو الرجالة اللي دخلوا حياتي كانوا غلط طبعًا وأذوني عمليًا ونفسيًا».

وحول ما تحتفظ به من علاقات حتى الآن، قالت دوللي شاهين: «ما استمرش معايا حد»، ورجحت «دوللي» أن العيب في العلاقات لديها، إذ علقت: «أكيد أنا اللي غلط، وصعب وانت فنان تحدد ده داخل حياتك عشان انت معروف أو لأ».

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لتكريم صديقتها الفنانة ليلى علوي ، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ووجهت الشكر لإداراة المهرجان.

وقالت إلهام شاهين في لقابر ببرنامج The Insider بالعربي: «ليلى علوي من أعز صديقاتي وفرحنالها جدًا وهي تستحق هذا التكريم، وشكرًا لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي».

أصدر المخرج محمد دياب ، بيانًا صحفيًا حول فيلم أميرة ، ليرد به على حالة الجدل المثارة حول الفيلم، ويعلن في ختام البيان الذي نشره عبر فيسبوك، أنه وقف عرض الفيلم ليعرضه على الأسرة الفلسطينيين وأسرهم.

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وظهر عمر كمال برفقة الفنانين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز من على الكوشة بمسلسل "اللي ملوش كبير"، معلقاً "بحبهم أوي".

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

وحول روتين حياتها، قالت دوللي شاهين إنها تحفافظ على بيتها كبيت عائلة، فلا تقيم فيه سهرات وحفلات، مشيرة إلى أنها تخرج في المناسبات مع أصدقائها وأقاربها ولكن ليس بشكل يومي، وأنها تراعي وجود ابنتها الصغيرة «نور» في المنزل، قائلة: «لو أنا لوحدي كنت هبقى براحتي لكن براعي وجود طفلة معايا في البيت».

وأضافت دوللي شاهين، أن البعض يعتقد بأنها أكثر تحررًا لأنها فنانة لبنانية، لكنها تتعامل في حياتها بشكل عادي، وتحرص على عمل توازن في حياتها، وتحاول تربية ابنتها «نور» في إطار البيئة التي تربت عليها من والدها، وقالت: «الفن ده شغلتي لكن لما برجع البيت بتعامل عادي».

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