أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

وحول روتين حياتها، قالت دوللي شاهين إنها تحفافظ على بيتها كبيت عائلة، فلا تقيم فيه سهرات وحفلات، مشيرة إلى أنها تخرج في المناسبات مع أصدقائها وأقاربها ولكن ليس بشكل يومي، وأنها تراعي وجود ابنتها الصغيرة «نور» في المنزل، قائلة: «لو أنا لوحدي كنت هبقى براحتي لكن براعي وجود طفلة معايا في البيت».

وأضافت دوللي شاهين، أن البعض يعتقد بأنها أكثر تحررًا لأنها فنانة لبنانية، لكنها تتعامل في حياتها بشكل عادي، وتحرص على عمل توازن في حياتها، وتحاول تربية ابنتها «نور» في إطار البيئة التي تربت عليها من والدها، وقالت: «الفن ده شغلتي لكن لما برجع البيت بتعامل عادي».

وأوضحت دوللي شاهين، أن بعض الأفلام تصور حياة الفنان بأنها صاخبة، ولكن هذا ليس حقيقيا و«أنا مش كده»، فالحياة تختلف من شخص لآخر وكل شخص عنده طبع.

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

وتطرقت دوللي شاهين خلال الندوة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل المماليك، وحقيقة تعرضها للضرب المبرح وتصدرها التريند قبل عدة أيام، كما كشفت في اللقاء عن تفاصيل أجدد الأغاني والكليبات التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت دوللي شاهين الستار عن حياتها الخاصة، في لقاء لم تنقصه الصراحة، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني ومدى احتفاظها بصداقات فيه حتى الآن وهل تأثرت صداقاتها السابقة أم لا تزال تحتفظ بها.

أحدث أعمال دوللي شاهين

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

مسلسل المماليك

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنقطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك، بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الانتاج أحمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة".