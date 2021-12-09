تهديد علنى.. دولة تفرض اللقاح إجباريا على مواطنيها

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو رصد احتجاج عمال الصحة على التطعيم الإجباري في بلجيكا.

وقد خرج حوالي 3800 شخص إلى شوارع بروكسل للتنديد بخطة الحكومة البلجيكية لفرض التطعيم على العاملين الصحيين بداية من العام المقبل.

وقررت بلجيكا إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع العاملين الصحيين اعتبارًا من 1 يناير المقبل.

وسيكون أمام جميع العاملين في قطاع الصحة ثلاثة أشهر للحصول على اللقاح بشكل كامل.

وتهدد السلطات البلجيكية بتعليق عقود عمل الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ما لم يقدموا شهادة تثبت التعافي من مرض كوفيد- 19 أو اختبارات سلبية على بشكل منتظم.

واعتبارًا من أبريل المقبل، يمكن فصل العمال الذين ليس لديهم مبرر مناسب لرفضهم اللقاح.

في غضون ذلك، ارتفع عدد حالات المرضى المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 4 بالمائة جراء الموجة الخامسة التي تضرب أغلب الدول الأوروبية.