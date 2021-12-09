عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة الأزهر في سيناء: الشباب يُعد القوة الفاعلة في بناء الأمم

لقاء قافلة الأزهر
لقاء قافلة الأزهر مع طلبة جامعة العريش

أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع  البحوث الإسلامية، أن الإسلام يولي الشباب اهتماماً كبيراً، كما يولي المجتمع نظرة مهمة للشباب لكونه القوة الفاعلة في بناء الأمم والمجتمعات، فالشباب لديهم من الأدوات العلمية والثقافية التي تؤهلهم للعلم والمعرفة.

 

أسباب الانحراف 

وأوضح الأمين العام أثناء لقاء قافلة مجمع البحوث مع طلبة جامعة العريش، أن أسباب الانحراف في الفكر تتمثل في: 

محاولة الفصل بين نصوص الوحي وأدوات العقل، الفكر هو أساس الاستقامة، فلا يمكن لنصوص الدين منفردة ولا العقل منفرد أن يحقق أي منهما الصلاح دون الآخر،  .

لذا لابد أن ندرك أن الخلل الفكري ينتج عن وضع العقل مكان النقل أو النقل مكان العقل، أو غياب أحدهما، وكذلك نقل العلم من غير أهله، فللمعرفة أصول والتي من أهمها نقل المعارف عن مصادرها.
مشيرا  الي ان قضية المعرفة قضية خطيرة، والمسؤولية تقع على أهل العلم في بيان المراد من أمر الله عز وجل.
وأضاف عياد ، أن  من أسباب كما يأتي ضمن الانحرافات الفكرية القراءة الانتقائية الهوائية على حسب ما يوافق هوى أتباع الجماعات المتطرفة دون التزام بمنهج سليم،.

الي جانب الوسائل الحديثة والمنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، فبقدر ما تحمل من خير تحمل الشر، فقد تدفع بالإنسان إلى بعض الأفكار الشاذة والمضللة؛ حيث يجب على من يبحث فيها أن يكون على حذر،.

كما أن  التمسك بأحادية المذهب والتشدد له، واعتبار غيره خطأ، والهزيمة النفسية نتيجة التراجع الحضاري للمسلمين يعد ضمن أسباب الانحراف في الفكر .
وقد  استمع أعضاء القافلة للشباب وتم مناقشة  بعض الاستفسارات والأسئلة التي تدور في أذهان طلبة الجامعة .

txt

محافظ شمال سيناء يؤكد جاهزية التعامل مع الأزمات للطقس السيئ

الشباب القوة الفاعلة بناء الأمم

ترشيحاتنا

فصل رأسه عن جسده.. إحالة أوراق دبور "سفاح الإسماعيلية" إلى فضيلة المفتي

الوزراء: لاصحة لفرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية

أكثر من كل المواد.. توضيح عاجل بشأن عدد أسئلة امتحان عربي "رابعة ابتدائي"

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للأدوية والصحة الزامبية لـ"الاعتراف المتبادل"

تشنجات وإنخفاض الذكاء.. آثار تسمم الرصاص على الأطفال وكيفية منعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

براءة أم إعدام؟.. مشاهد مثيرة قبل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مزودة بكاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب في مطار القاهرة |صور

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ