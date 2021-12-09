قافلة الأزهر في سيناء: الشباب يُعد القوة الفاعلة في بناء الأمم

أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام يولي الشباب اهتماماً كبيراً، كما يولي المجتمع نظرة مهمة للشباب لكونه القوة الفاعلة في بناء الأمم والمجتمعات، فالشباب لديهم من الأدوات العلمية والثقافية التي تؤهلهم للعلم والمعرفة.

أسباب الانحراف

وأوضح الأمين العام أثناء لقاء قافلة مجمع البحوث مع طلبة جامعة العريش، أن أسباب الانحراف في الفكر تتمثل في:

محاولة الفصل بين نصوص الوحي وأدوات العقل، الفكر هو أساس الاستقامة، فلا يمكن لنصوص الدين منفردة ولا العقل منفرد أن يحقق أي منهما الصلاح دون الآخر، .

لذا لابد أن ندرك أن الخلل الفكري ينتج عن وضع العقل مكان النقل أو النقل مكان العقل، أو غياب أحدهما، وكذلك نقل العلم من غير أهله، فللمعرفة أصول والتي من أهمها نقل المعارف عن مصادرها.

مشيرا الي ان قضية المعرفة قضية خطيرة، والمسؤولية تقع على أهل العلم في بيان المراد من أمر الله عز وجل.

وأضاف عياد ، أن من أسباب كما يأتي ضمن الانحرافات الفكرية القراءة الانتقائية الهوائية على حسب ما يوافق هوى أتباع الجماعات المتطرفة دون التزام بمنهج سليم،.

الي جانب الوسائل الحديثة والمنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، فبقدر ما تحمل من خير تحمل الشر، فقد تدفع بالإنسان إلى بعض الأفكار الشاذة والمضللة؛ حيث يجب على من يبحث فيها أن يكون على حذر،.

كما أن التمسك بأحادية المذهب والتشدد له، واعتبار غيره خطأ، والهزيمة النفسية نتيجة التراجع الحضاري للمسلمين يعد ضمن أسباب الانحراف في الفكر .

وقد استمع أعضاء القافلة للشباب وتم مناقشة بعض الاستفسارات والأسئلة التي تدور في أذهان طلبة الجامعة .