الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير نادر سعد إرسال رسائل نصية لنحو 370 ألف مواطن، ممن تخلفوا عن الجرعة الثانية والذين يقترب عددهم من مليوني مواطن، لم يذهبوا للحصول على الجرعة الثانية في الموعد المُحدد لهم، وبدء تطعيمهم من غد الجمعة.



وأوضح المتحدث -في تصريح اليوم الخميس- أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تلقى تقريرًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار حول بدء وزارة الصحة منذ ساعات إرسال رسائل نصية لكل المواطنين الذين تخلفوا عن موعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، لكى يتوجهوا للحصول على الجرعة الثانية في نفس المكان أو الوحدة الصحية التي حصلوا من خلالها على الجرعة الأولى.



وناشد المتحدث كل من تخلف عن تلقى الجرعة الثانية، أن يبادر بالتوجه للحصول على الجرعة في الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية، مؤكدًا أن الحصول على الجرعة الثانية، حتى بعد مرور فترة طويلة من الجرعة الأولى، يظل مفيدًا في توفير مناعة ضد فيروس كورونا وتحوراته.