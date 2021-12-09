تداعيات الطقس السيئ.. وفاة أحد المواطنين وانقطاع نسبي للكهرباء في الشرقية

قال دكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أمس الاربعاء كان هناك بعض الرمال الشديدة والأتربة بسبب شئ الأحوال الجوية داخل المحافظة، مما إدى لسقوط بعض الأشجار على الطرق.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن هناك شجرة سقطت من شدة الرياح على أحد المواطنين إدت إلى وفاتة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن بعض أعمدة الانارة انطفت لمدة ساعتين ثم عادة للإنارة مرة أخرى، متابعاً أن المحافظة لم تتعرض للأمطار أمس وإنما رياح شديدة محملة بالأتربة، إدت إلى انعدام الرؤية.