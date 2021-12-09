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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بولستار تشوق جمهورها لطراز 3 الـ SUV بصور جديدة

بولستار 3
بولستار 3

شوقت شركة بولستار  عملائها إلى بولستار 3 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من خلال طرح صور وهي ما زالت بالغطاء التمويهي.

 

وفقا لموقع "أوتو ويك" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تكون بولستار  3 الكهربائية في الأسواق الأمريكية بحلول لسنة القادمة، تزامنًا مع إطلاق السيارات الرياضية الجديدة من مرسيدس وتسلا وبورشه.

 

على الأرجح ستقدم بولستار طرازها 2 أولا ثم يليه طراز 3 وهو الطراز الذي يتم تصنيعه حاليا في مصنع تشارلستون بساوث كارولينا، وهو نفس المصنع الذي من المقرر أن يبدأ في إنتاج خليفة سيارة فولفو  XC90 الـ SUV والتي ستأتي بمجموعة نقل كهربائية بالكامل، تماشيا مع انتقال الشركات للكهربة الكاملة.

 

فيما قال توماس إنجينلات ، الرئيس التنفيذي لشركة بولستار: "سنبني أسطولنا في أمريكا للأمريكيين، من المقرر طرح بولستار 3 رسميا في عام 2022 كسيارة دفع رباعي ذات أداء كهربائي ممتاز ونتوقع أ يكون الطراز الجديد ظاهرة ومحدد لشكل وتصميم وأداء سيارات الدفع الرباعي في العصر الكهربائي. وستكون أيضًا أول سيارة بولستار يتم تصنيعها في أمريكا"

 

لم تعلن حتى الآن شركة بولستار عن مواصفات مجموعة نقل الحركة الخاصة بـ بولستار 3 حتى الآن ، والمعلومات المتاحة حاليا أن بولستار 2 من فئة سيارات السيدان تعمل ببطارية بجهد 78 كيلو وات في الساعة، مما يمنحها مدى سير يبلغ 249 ميل في الشحنة الواحدة، حسب تصنيف وكالة حماية البيئة الأمريكية يبلغ وهي تعمل بمحرك مزدوج.

بولستار بولستار 3 SUV بولستار 2 السيدان توماس إنجينلات أمريكا

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