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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 طعنة في جسده.. ندب الطب الشرعي لتشريح جثة قتيل منشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليه مصابا بـ30 طعنة بمنطقة منشأة القناطر.

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.


وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وجاري فحص بلاغات التغيب للكشف عن هُوية الجثة كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير كاف بالإصابات الظاهرة عليها، وبيان إذا كان بها آثار تساعد في التوصل لهُوية المجني عليه. 


وعممت الإدارة نشرة بمواصفات الشاب المعثور عليه، بجميع أقسام ومراكز المديرية، في محاولة للتوصل إلى هوية الشاب.

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وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، مصابا بعدة طعنات، ملقاة بأحد الطرق في منشأة القناطر بالجيزة ، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وكان مركز شرطة منشأة القناطر ، تلقى بلاغا يفيد مقتل شاب والعثور على جثته بجانب إحدى الطرق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية،مصاب بعدة طعنات.


وبمناظرة الجثة، وإنهاء الإجراءات القانونية، تم نقلها إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية المجني عليه، وكشف مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 


وطلبت النيابة تحديد هوية القتيل وفحص علاقاته والتأكد من وجود خلافات أدت لارتكاب الجريمة. 


كما تم فحص مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة لتحديد هوية الجاني وضبطه.


تبين من التحريات الأولية أن الشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بـ30 طعنة في مناطق متفرقة من الجسم.

الجيزة النيابة العامة الطب الشرعى جثة شاب منشأة القناطر

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