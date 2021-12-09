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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشن حملات مكبرة على تجار وحائزى الأسلحة النارية

أرشيفية
أرشيفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة أمنية لإستهداف العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى الإسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظات (أسيوط – الدقهلية - الغربية).

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – الدقهلية - الغربية) وقطاع الأمن المركزى من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ففى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ، وبحوزتهما (2 بندقية آلية بالخزينة الخاصة بهما ) .


وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الغربية

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية  وبحوزته (طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها – مبلغ مالى – صاعق كهربائى).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة مكافحة المخدرات والأسلحة أسيوط الدقهلية الغربية الأمن الوطنى – الامن العام

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