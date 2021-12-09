ملف طبي شامل للاعبي الأهلي قبل المشاركة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتهاء‏ من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي؛ استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر ‏اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل ‏الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.‏



وقال أبوعبلة، إن جميع التحاليل والفحوصات الطبية للاعبي الأهلي الخاصة بالقلب والتنفس ‏والصدر وجميع التحاليل المطلوبة في الملف الطبي الشامل جاءت سليمة لجميع اللاعبين.‏



ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي حيث يخوض تدريباته على ملعب التتش والتي تشتمل ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏



وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.‏



وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏



ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏