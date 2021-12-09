ملف طبي شامل للاعبي الأهلي قبل المشاركة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتهاء من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي؛ استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.
وقال أبوعبلة، إن جميع التحاليل والفحوصات الطبية للاعبي الأهلي الخاصة بالقلب والتنفس والصدر وجميع التحاليل المطلوبة في الملف الطبي الشامل جاءت سليمة لجميع اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي حيث يخوض تدريباته على ملعب التتش والتي تشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بقطر.
ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.