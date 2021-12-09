أرنولد يفوز بجائزة لاعب الشهر مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزى مساء اليوم الخميس، عن فوز ترينت أليكساندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر مع الريدز، بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل معلنا فوز أرنولد بجائزة أفضل لاعب مع الريدز خلال شهر نوفمبر.

في نفس السياق ، قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريق الريدز للفوز أمام ميلان في المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وتغلب فريق ليفربول الإنجليزي على ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف وسجل ثنائية الريدز محمد صلاح واوريجي.

وحقق محمد صلاح أرقاما قياسية خلال الموسم الحالي فى البريمرليج ودورى ابطال اوروبا.

محمد صلاح لم يمنعه عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية عن مواصلة التألق فى الدورى الانجليزى ودورى أبطال أوروبا.