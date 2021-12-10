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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 1476 تجاوز سرعة .. ضبط 4906 مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4906 مخالفة مرورية متنوعة من بينها، 1476 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و77 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة الدراجات النارية، و17 مخالفة موقف عشوائى، و12 مخالفة لشروط التراخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الحملات المرورية قائدي السيارات الحركة المرورية

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