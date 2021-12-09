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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم رابطة خريجي الأزهر عن برنامج صناعة قائد التطوع

تكريم رابطة خريجي
تكريم رابطة خريجي الأزهر

قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن المنظمة تحرص كل الحرص على استمرار التعاون المثمر المشترك بين المنظمة والاتحاد العربي للتطوع، من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، الذي أثمر عن برنامج "إعداد القيادات الأزهرية .. صناعة قائد التطوع" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة، في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030. 

سفراء الأزهر


جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، والاتحاد العربي للتطوع لعرض المبادرات العربية الفائزة بمسابقة قلادة الأمير محمد بن فهد، كما تضمنت الفاعلية تكريم المنظمة ومسئولي مشروع سفراء الأزهر عن برنامج "إعداد قيادات أزهرية .. صناعة قائد التطوع"، وذلك بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.


وأشار ياسين إلى أن المنظمة من أهم أهدافها تعزيز العمل في الخدمة المجتمعية، والعمل على تطوير المهارات والقدرات في كافة مناحي الحياة اجتماعيا وثقافيا وعلميا، للقيام بالأدوار القومية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد جيل وطني قادر على البذل والعطاء، مُضيفا أن المنظمة بكل ما سبق ذكره من أهداف تسعى دائما لتفعيل التعاون المشترك والمثمر بينها وبين كافة المؤسسات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف وترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، وقد شاركت المنظمة في البرنامج 1200 أزهري من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من المصريين والوافدين، وبمشاركة 52 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.


من جانبه أكد السيد حسن بو هزاع - رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن هذا اليوم يأتي استمرارا للتعاون المشترك المثمر بين المنظمة والاتحاد العربي، مما يعكس اهتمام المؤسستين بالخدمة الاجتماعية والعمل على تطوير المهارات والقدرات في كافة مناحي الحياه اجتماعيا وثقافيا والقيام بأدوار القومية والمسؤلية المجتمعية وإعداد جيل وطني طامح للبذل والعطاء.

"خريجي الأزهر" تحتفي باستقبال طلاب تايلاند الجدد

نائب رئيس خريجي الأزهر في تايلاند لـ صدى البلد: الشعب التايلاندي محب للأزهر ورجاله.. وأبناؤنا خیر أداة لنشر فكره حول العالم

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، احتفالا؛ لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد من مملكة تايلاند، بالتعاون مع اتحاد طلاب تايلاند بالقاهرة، وذلك بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بحضور نائبة سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، وعدد من المسئولين بالسفارة وأعضاء اتحاد طلاب دولة تايلاند بجامعة الأزهر.

قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة المنظمة، دائما يتحدث عن أهمية رعاية الطلاب الوافدين في مصر، مطالبا بتقديم كل الدعم لهم، والتواصل الدائم مع المنظمة من خلال اتحاد الطلاب لحل أي مشكلات تعترض الطلاب في الدراسة أو الإقامة في مصر، وطالبهم بضرورة تعلم اللغة العربية وأن يحرصوا دائما على التحدث بها حتى يتمكنوا من فهمها وإجادتها.


كما وجه ياسين الشكر للطلاب الوافدين من مملكة تايلاند على الالتزام والانضباط الذي لاحظه خلال حضوره الحفل، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في دراستهم بالأزهر الشريف.

خريجي الأزهر سفراء الأزهر صناعة قائد التطوع إعداد القيادات الأزهرية أهداف التنمية المستدامة 2030 المنهج الأزهري

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