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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ظاهرة فلكية جديدة.......« سلسلة الماس » المساء تزين السماء اليوم

صدى البلد

يرصد بسماء اليوم الجمعة  ظاهرة فلكية فريدة ينتظرها جميع عشاق الظواهر الفلكية وهواة الفلك حيث يتم اصطفاف القمر مع ثلاثة كواكب الزهرة وزحل والمشتري بعد غروب الشمس وبداية الليل كسلسلة ضخمه من الألماس معلقة في السماء من إحدى قصص الخيال العلمي. 

ستظهر تلك الأجسام بالأفق الجنوبي الغربي وجميعها مشرقة بما يكفي لرؤيتها بالعين المجردة ولكن سيلاحظ أن زحل سيكون الخافت بين الكواكب الثلاثة وسيكون محصوراً بين المشتري والزهرة.
من المفارقات أن القمر والكواكب تبدو قريبه جدًا من بعضها، هذا صحيح من زاوية رؤيتنا من الأرض فقط الا أنها تفصلها مسافات شاسعة في الفضاء. 

القمر سيكون في طور التربيع الأول حيث نصفه تقريبا مضاء بنور الشمس ونصفه الآخر مظلم وهو وقت مثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

الزهرة سيكون أقرب كوكب من الأفق ، يليه  زحل أعلاه و يكمل المشتري التشكيلة الموجود في أعلى زحل. 

بعد هذه الليلة ستبقى الكواكب في نفس الموقع تقريبًا في الليالي القادمة ، لكن القمر سيتحرك مبتعدا نحو الشرق. 

جدير بالذكر ليس هناك حاجة إلى تلسكوب لمشاهدة سلسلة الألماس، فكل شيء مرئي للعين المجردة حتى من داخل المدن ذات الإضاءة الزاهية، ويفضل مشاهدة الكواكب قبل أن تتلاشى سماء الغروب تمامًا، فالاقترانات التي تغمرها ألوان الشفق تبدو كأنها من عالم آخر. 

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