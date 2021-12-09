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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحذر من إبادة جماعية في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لـ روسيا يشبه الإبادة الجماعية.

وقال بوتين خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان،"أنتم وأنا نعرف ما يحدث في دونباس، بالطبع يشبه ذلك الإبادة الجماعية".  

وأشار بوتين إلى أن العنصرية ضد الروس في شرق أوكرانيا، هي أولى خطوات الإبادة الجماعية هناك، من قبل الجيش الأوكراني.

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ومن ناحيتها، اتهمت أوكرانيا يوم الثلاثاء الماضي، روسيا، بنشر دبابات وفرق قناصة إضافية في خط المواجهة للصراع علي الحدود، استعدادا لـ غزو أوكرانيا. 

وأصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية البيان قبل ساعات من قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الافتراضية، بعد حشد روسيا لقواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.

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