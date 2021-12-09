بايدن عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو: القرار بيد الشعب وحده

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو تعتمد على الشعب الأوكراني.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه إيرماك، في بث مباشر على التلفزيون الأوكراني: "خلال الأيام الأخيرة كان هناك حديث عن شروط ما مزعومة تتعلق بالناتو والعضوية في الحلف. الرئيس بايدن قال بوضوح تام إن القرار الخاص بالانضمام إلى الناتو هو قرار الشعب الأوكراني فقط. هذه دولة ذات سيادة".

وفيما يخص التسوية بمنطقة دونباس قال زيلينسكي: "أوكرانيا اقترحت العودة إلى نظام وقف إطلاق النار الشامل، الذي تم التوصل إليه في عام 2020، لكنه تم العمل به لبضعة أشهر فقط".

وأوضح زيلينسكي أنه على الرغم من وقوع انتهاكات كثيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن أوكرانيا مستعدة للوفاء بما تم الاتفاق عليه سابقا.

وكانت روسيا حذرت الولايات المتحدة وأوكرانيا، من مغبة انضمام الأخيرة لحلف الناتو واستضافتها قواعد عسكرية للحلف، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال تحقق هذا الأمر.