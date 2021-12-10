الدفاع المدني يسيطر على حريق بشارع السنترال بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة علي حريق شب في احدي ممرات لمحلات تجارية بشارع السنترال وهو أكبر شوارع الفيوم التجارية وبه ازدحام شديد واستطاع رجال الدفاع المدني من إطفاء الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات التجارية بالممر.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أمير السحلي مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق شب في احدي ممرات لمحلات تجارية بشارع السنترال بالفيوم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب الحريق بدون خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين بالممر وان سبب الحريق هو ماس كهربائي في أحدي مخازن لمحل بلاسيتك في شارع السنترال.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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