الفنان ضياء عبدالخالق: بكيت لمدة تقارب الـ 24 ساعة بعد مشاهدة حب الناس لي

تحدث الفنان ضياء عبد الخالق، عن التجاهل الفني الذي تعرض له خلال الفترة الماضية وأسباب عدم دعوته لحضور المهرجانات.

وقال ضياء عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعد حديثي بالأمس علي مواقع التواصل الاجتماعي وجدت موجة عارمة من الحب جعلتني أبكي لمدة تقارب اـ ساعة بعد مشاهدة حب الناس لي".

وأوضح عبد الخالق،:" قضيتي ليست التواجد على "الريد كاربت"، أو حضور المهرجان بشكل عام، لكنه أطالب بتوفير عدد من التذاكر في المهرجانات للعاملين وراء الكاميرا في السينما، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة جزء مهم للغاية، كما أن هناك قاعات تعرض أفلام المهرجانات ولا يوجد بها أحد ليشاهدها.

وأكمل:"هناك أشخاص ليست لهم علاقة بالمجال الفني، ويتواجدون على "الريد كاربت" في المهرجانات بصورة غريبة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه للقوى الناعمة فى مصر.