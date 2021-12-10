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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر.. هذا التصرف على السوشيال ميديا يعرض طفلك للخطف| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت وعلم الأعصاب، إنه من الضروري احترام خصوصية الأطفال من أولياء أمورهم، حتى لا يتحول الأطفال لشخصيات اعتمادية على الغير.

وأضافت شيماء البهي، عبر "سكايب" لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحديث مع الطفل عن القواعد المسموحة والغير مسموحة أمر مهم، مع إعطائه المساحة الشخصية والثقة التي تشعره بأنه شخصية مستقلة وواثقة بذاتها.

ووجهت رسالة لأولياء الأمور، إنه في حالة تعليم الأطفال قيم جديدة فلابد أن يكونوا هم بذاتهم يتحلون بها، معقبة: "مينفعش أفتح شنطته افتش فيها وأزعل أنه يفتح شنطتي".

وفيما يخص خصوصية الطفل عبر السوشيال ميديا، حذرت من نشر أولياء الأمور تفاصيل عن أطفالهم وصورهم، حتى لا يكونوا عرضة للخطف من خلال شبكات الترصد.

خبيرة خصوصية الأطفال الدكتورة شيماء البهي السوشيال ميديا توك شو

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