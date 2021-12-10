حملة لضبط التكاتك المخالفة في كفر شكر بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة بالتنسيق لازالة الاشغالات وضبط التكاتك المخالفة وكل ما يعوق حركة المرور بالسير عكس اتجاه للحفاظ على انضباط الشوارع والطرق.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة جاءت فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأسفرت حملة الاشغالات عن ضبط عددا من التكاتم مخالفين وتسير عكس الاتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين تنفيذا للقانون.

وشدد رئيس المركز والمدينة بمواصلة جهود ضبط التوك التوك المخالف والسير عكس الاتجاه حفاظا على ارواح المواطنين من خطر الحوادث وأيضا للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.