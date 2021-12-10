عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لضبط التكاتك المخالفة في كفر شكر بالقليوبية

ضبط تكاتك
ضبط تكاتك

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة بالتنسيق لازالة الاشغالات وضبط التكاتك المخالفة وكل ما يعوق حركة المرور بالسير عكس اتجاه للحفاظ على انضباط الشوارع والطرق.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة جاءت فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأسفرت حملة الاشغالات عن ضبط عددا من التكاتم مخالفين وتسير عكس الاتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين تنفيذا للقانون.

وشدد رئيس المركز والمدينة بمواصلة جهود ضبط التوك التوك المخالف والسير عكس الاتجاه حفاظا على ارواح المواطنين من خطر الحوادث وأيضا للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.

 

القليوبية أبناء محافظة القليوبية كفر شكر مدينة كفر شكر تكاتك

موضوعات متعلقة

وكيل زراعة القليوبية في حوار لـ صدى البلد : توفير 7750 طن أسمدة وزراعة 50 الف فدان قمح..شاهد

مياة القليوبية: محطة صرف الصباح تجتاز اختبارات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

إيقاف مديرة النفايات بصحة القليوبية بعد واقعة التعدي على مسؤل الحسابات

محافظ القليوبية يشهد احتفالية المحافظة باليوم العالمي لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

سمكة الشمس.. صديقان يعثران على أغرب وأضخم كائن بحري في المحيط

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

الصحة: مصر تصل لذروة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا

وزير التموين يكشف سر رفض طلب الزمالك لتسجيل لقب نادي القرن| فيديو

محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات ووظائف لـ 535 من أسر الشهداء والمصابين|فيديو

الحكومة: لا شروط جديدة على مستفيدي تكافل وكرامة حال التحويل إلى بطاقة ميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

عودة الأمطار على مناطق بالبلاد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

بعد استغناء الزمالك عنه مجانا وتألقه مع المنتخب.. كم سعر بيع حسين فيصل؟

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

فيديو

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ