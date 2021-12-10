محافظ بورسعيد يؤكد: المحافظة مسيطرة على الأحوال الجوية| شاهد

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن استعدادات المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ، قائلا: "ننسق مع المحافظات المجاورة وجميع المحافظات لديها استعدادات على أعلى مستوى".

وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى ، مؤكدا : "بورسعيد مسيطرة على الأحوال الجوية المتقلبة " .

وتابع "الغضبان": أسلوب عمل ثابت منذ فترة ويعتمد على التنسيق مع الصرف الصحي والتنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ وهي على أعلى مستوى.

ونوه "الغضبان" أن الإبلاغ عن أية حالة طوارئ يكون الكترونيا بين الأحياء، والحماية المدنية.