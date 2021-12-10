الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلي.



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة فى البنك الأهلي



وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.20 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.18جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.75 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.69جنيه للشراء و 40.88جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.01 جنيهات للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

