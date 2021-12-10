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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وصول المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وصول المحكمين لمسابقة
وصول المحكمين لمسابقة القرآن

وصل اليوم الجمعة  ١٠ / ١٢ / ٢٠٢١م من المملكة العربية السعودية المحكم الدكتور فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني، كما وصل كل من المتسابق مصعب فضل المولى أحمد يوسف من دولة السودان للمشاركة في الفرع الأول ، والمتسابق عوض الله الطيب أحمد محمد من دولة السودان للمشاركة في فرع الأئمة، في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم.
 

كما وصل فجر اليوم الجمعة ، المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم ، والتي تبدأ فعالياتها غدا السبت.

ووصل من دولة غانا كل من: المتسابق يوسف إسحاق هاشم ، والمتسابق كامل أمولاي بابا الواعظ ، والمتسابق/ آنام آبول من دولة أوكرانيا للمشاركة في الفرع الثاني.

كما وصل المتسابق أنس بن سالم بن سعد الشمري من المملكة العربية السعودية للمشاركة في الفرع الأول ، والمتسابقة آسية محمد مخلوفانوف من دولة تتارستان للمشاركة في الفرع الثاني ، والمتسابق مصطفى كابولوتا من دولة الكونغو للمشاركة في فرع الأئمة ، والمتسابق أبو بكر تشمالا من دولة الكونغو ، والمتسابق شيتم أمادا من دولة الكاميرون ، والمتسابق إبراهيم إبراهيم من دولة بنين ، والمتسابق محمود علي شانفي من دولة جزر القمر ، والمتسابق مامادو بشير ديالو من دولة كوت ديفوار ، والمتسابقة أوويمانا مريم من دولة بوروندي للمشاركة في الفرع الثاني.

الجمعة المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم المسابقة العالمية السعودية السودان

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