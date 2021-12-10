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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة العالم للأساتذة واللياقة التنافسية بالعاصمة الإدارية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من نهائيات بطولة العالم للأساتذة واللياقة التنافسية بالعاصمة الإدارية، بحضور جريتشن كيتتيلبرجر رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية التنافسية، برينتون ستون أمين صندوق الإتحاد الدولي للياقة البدنية التنافسية، اسلام قرطام رئيس اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية “ستريت وورك أوت “، بليغ أبو عايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع ستريت وورك أوت، احمد عبد ربه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحاد النوعية وآدم الزغبي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للياقة التنافسية.

 

يشارك في البطولة 22 دولة على مستوي العالم، بإجمالي 150 مشارك ومشاركة، وتشارك مصر خلالها بـ 14 مشارك ومشاركة.

 

وعلى هامش البطولة التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جريتشن كيتتيلبرجر رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية التنافسية حيث رحب الدكتور أشرف صبحي، برئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية التنافسية في مصر، مؤكدا أن مصر لديها البنية التحتية للقوية والتي نسعي لاستخدامها في استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية.

 

وأضاف، أن وزارة الشباب والرياضة تركز في سياستها على النهوض بالرياضة في مصر والاهتمام بالشباب المصري ودعمهم، بالإضافة إلي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر.

 

فيما أشار "صبحي" الي الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد المصري "ستريت وورك أوت" لنشر رياضات الشارع والتي تساهم في تحقيق رؤية الوزارة في جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع، تماشياً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة، مثنياً علي أداء الاتحاد المصري لرياضات الشارع ونجاحه في التنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية لاستضافة مصر لبطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت ضمن البطولات الدولية الرياضية التي تستضيفها مصر علي مدار العام، معرباً عن سعادته بالأنشطة التي يقدمها اتحاد ستريت وورك أوت منذ إنشائه، والبصمة الواضحة التي تركها خلال فترة وجيزه.  

 

فيما اعربت جريتشن كيتتيلبرجر رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية التنافسية، عن سعادتها بالقدوم الي مصر في اول زيارة لها، كما ابدت اعجابها بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة ان المدينة الرياضية مجهزة بجميع الكماليات لفاعليات البطولة.


واشارت جريتشن، إلي أن الإتحاد الدولي للياقة البدنية سيعمل في الفترة المقبلة على تكثيف البطولات التي ستقام فعالياته.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للأساتذة العاصمة الادارية

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