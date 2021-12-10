كتر من قربك.. تعاون ثنائي مميز مع عمرو دياب في أحدث أغنياته

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك".

"كتر من قربك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وكان الهضبة قد أعلن أمس استعداده لطرح أغنية جديدة "خلى الحجر ينطق" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وطرح عمرو دياب مؤخرا اغنيته الجديدة "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

وتصدر هاشتاج "لو بتحب الهضبة" قائمة الأكثر بحثًا على "تويتر" عقب طرح الأغنية بساعات قليلة، كما طرحها فيديو كليب ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات السيارات وهو من إخراج طارق العريان.

وأحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا في ختام جائزة السعودية الكبرى للفورمولا بمسرح كورنيش جدة، وذلك بمشاركة النجم العالمي جاستين بيبر والدي جي العالمي ديفيد جيتا.

وتألق عمرو دياب وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث قدم مجموعة من أروع أغنياته.