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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: ختام المهرجان الدولي للقفز بالمظلات بمشاركة 15 دولة

صدى البلد

اختتمت اليوم فعاليات المهرجان الدولى للقفز بالمظلات “Spread the wings Exotic Boogie” بتنظيم  مجموعة سكاى دايف ايجيبت Skydive Egypt تحت رعاية وإشراف الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى للمظلات.

أقيم المهرجان الدولي للقفز بالمظلات في الفترة ٢-٩ ديسمبر الجاري، وتم تنفيذ القفزات فوق أهرامات الجيزة، ومحافظة الأقصر (البر الغربى وجزيرة چولى ڤيل).

شارك في الفعاليات ٨٠ قافزا أجنبي من ١٥ دولة هم "أمريكا، كندا، البرازيل، كولومبيا، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، إنجلترا، أيسلندا، أيرلندا، ألمانيا، بولندا، السويد، البرتغال.

وقام القافزون بتنفيذ وتشكيل رمز فرعوني أثناء السقوط الحر، وهو مفتاح الحياة (عنخ) لأول مرة فوق أهرامات الجيزة في صورة لاقت إشادة جميع المشاركين، واهتمام مختلف الجنسيات المشاركة بالحدث.

جاء ذلك ضمن أجندة الأحداث الرياضية الدولية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية تنشيطاً للسياحة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تمتاز بها مصر، وفي ضوء حرص الدولة علي استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية المختلفة.
 

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