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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من خلال مبادرة "مياه نظيفة للمناطق المحرومة"..

تحت إشراف البعثة المصرية.. الري: حفر 20 بئرا جوفيا بأوغندا.. فيديو

حفر 20 بشر بأوغندا
حفر 20 بشر بأوغندا

أذاعت فضائية “تن”، لقطات يظهر من خلالها، حفر عدد (٧٥) بئرا جوفيا فى أوغندا ، وإنشاء عدد (٧) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا -  واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى) ، بالإضافة لأحد السدود بمقاطعة لياتوندى والذى تم افتتاحه منذ يومين.

 

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري أن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية والتى كانت تبعد لمسافات كبيرة يتم قطعها سيراً على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة ، وكانت هذه المعاناة تزداد فى مواسم الجفاف، وقد إستقبل الأهالى حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة.

 

وأضاف وزير الري، أن الدعم المصرى للأشقاء الأوغنديين في مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومى ولكنه إتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار بدولة أوغندا .

 

إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة

 حيث تم إطلاق مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة" تحت إشراف بعثة الرى المصرى بأوغندا، والتى تم من خلالها حفر عدد (٢٠) بئر جوفى بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية مختلفة (مثل مقاطعات كاليرو وكامولى وايجانجا وجنجا وكايونجا وغيرها).

 

وزير الري مياه الأمطار المواطنين الدعم المصري

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