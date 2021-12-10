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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية تعقد المنتدى الثقافي الإفريقي بعنوان "إيديولوجية النوبة.. البعد الثقافي والحضاري للنوبة"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سمينار المنتدى الثقافي الإفريقي بعنوان: "إيديولوجية النوبة.. البعد الثقافي والحضاري للنوبة" .
 

يحاضر فيه  الدكتور زكريا رجب عبد المجيد رئيس قسم التاريخ بالكلية،  يدير السيمينار الأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية.

وذلك يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

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تفاصيل فعاليات اليوم الثالث للمنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي

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منتدى التعليم العالي.. جلسة نقاشية بعنوان "تعددية التخصصات ضرورة في المستقبل"

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري، حيث بدأ العمل في الرسومات الهندسية للكلية بالتعاون بين الفريق الهندسي والأكاديمي منذ أكثر من عام بتكليف من الدكتور محمد الخشت وبموافقة من مجلس الجامعة للسير قدمًا على طريق الجمهورية الجديدة طبقًا للمفهوم العلمي الذي طرحته القيادة السياسية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يُعد مشروعًا علميًا له بعد قومي ووطني، يُرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل نموذجًا في التكامل بين العلوم البينية في مختلف التخصصات، ويهدف إلى إنشاء قاعدة علمية متميزة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء و خدمة وتوعية المجتمع بأهميتها، من خلال تجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات والملاحة الفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدامات تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة. 
 

كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة رئيس قسم التاريخ علوم وتكنولوجيا الفضاء

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