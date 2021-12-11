أداء وتسارع .. منافسة قوية تجمع بين الثلاثي الألماني المخضرم|فيديو

تحظى سباقات التسارع واختبارات الأداء على مكانة خاصة داخل قلوب محبي عالم السيارات، حيث تتعالى أصوات المحركات لتعبر عن قوة الانطلاق، إلى جانب الاداء المختلف سواء كان من ناحية الانطلاق، أو المناورة، ومن ناحية رؤية التقنيات المستخدمة داخليًا أو خارجيًا.

وفي منافسة المانية خالصة نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع youtube الشهير، حيث ظهرت باقة من الطرازات الالمانية القوية ومنها النسخة فولكس فاجن جولف R والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى أودي S3 وبي ام دبليو M240i من فئة السيدان المعروفة.

منافسة قوية تجمع بين الثلاثي الالماني المخضرم

تتمتع السيارة فولكس فاجن جولف R بمحرك قوي يستطيع ان ينتج 315 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، بينما تأتي سيارة الصانع البافاري بقدرات اعلى تجهيزًا من خلال قوة احصنة اعلى تقدر بـ 382 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بينما تمتلك السيارة أودي S3 محرك قادر على انتاج 305 حصانا، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع وزن كلي يبلغ 1.604 كيلوجرام، وهو المتوسط بين باقي الوحوش المشاركة حيث تمتلك النسخة البافارية بي ام دبليو M240i وزن يقدر بـ 1.755 كجم، فيما تأتي فولكس فاجن بأقل وزن بين هؤلاء لتبلغ 1.578 كيلوجرام.

وجاءت مجريات التنافس بانطلاقة قوية من بي ام دبليو M240i حيث تمتلك السيارة قوة اضافية من خلال منظومة الدفع الكلي للعجلات وتعد هي الاغلى بين هؤلاء بفضل تلك الترقيات، وظهر ذلك بشكل كبير داخل مقطع الفيديو المقدم، لتعقبها فولكس فاجن ومن بعدها أودي S3.