عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أداء وتسارع .. منافسة قوية تجمع بين الثلاثي الألماني المخضرم|فيديو

اداء وتسارع .. منافسة
اداء وتسارع .. منافسة قوية تجمع بين الثلاثي الالماني المخضرم

تحظى سباقات التسارع واختبارات الأداء على مكانة خاصة داخل قلوب محبي عالم السيارات، حيث تتعالى أصوات المحركات لتعبر عن قوة الانطلاق، إلى جانب الاداء المختلف سواء كان من ناحية الانطلاق، أو المناورة، ومن ناحية رؤية التقنيات المستخدمة داخليًا أو خارجيًا.

وفي منافسة المانية خالصة نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع youtube الشهير، حيث ظهرت باقة من الطرازات الالمانية القوية ومنها النسخة فولكس فاجن جولف R والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى أودي S3 وبي ام دبليو M240i من فئة السيدان المعروفة.

منافسة قوية تجمع بين الثلاثي الالماني المخضرم

تتمتع السيارة فولكس فاجن جولف R بمحرك قوي يستطيع ان ينتج 315 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، بينما تأتي سيارة الصانع البافاري بقدرات اعلى تجهيزًا من خلال قوة احصنة اعلى تقدر بـ 382 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بينما تمتلك السيارة أودي S3 محرك قادر على انتاج 305 حصانا، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع وزن كلي يبلغ 1.604 كيلوجرام، وهو المتوسط بين باقي الوحوش المشاركة حيث تمتلك النسخة البافارية بي ام دبليو M240i وزن يقدر بـ 1.755 كجم، فيما تأتي فولكس فاجن بأقل وزن بين هؤلاء لتبلغ 1.578 كيلوجرام.

وجاءت مجريات التنافس بانطلاقة قوية من بي ام دبليو M240i حيث تمتلك السيارة قوة اضافية من خلال منظومة الدفع الكلي للعجلات وتعد هي الاغلى بين هؤلاء بفضل تلك الترقيات، وظهر ذلك بشكل كبير داخل مقطع الفيديو المقدم، لتعقبها فولكس فاجن ومن بعدها أودي S3.

سباقات التسارع اختبارات الأداء سباقات التسارع السيارات

ترشيحاتنا

لا جديد في ملف التجديد.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي وبيتسو موسيماني

مازيراتي جريكال تروفيو 2023 تظهر تحت التمويهات.. صور

هل الأبراج شرك بالله ؟.. أمور شرعية تحسم الجدل

أم فقدت أولادها الثلاثة تروي رسالة مؤثرة لنجلها

عماد النحاس يوجه رسالة لـ مهاجم منتخب مصر: ركز فى الملعب

مقتل جندي أرميني وإصابة 8 آخرين خلال اشتباك حدودي مع أذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

أبو الوليد بن رشد.. هل كان فيلسوفا موسوعيا أم مترجما لأرسطو؟

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ