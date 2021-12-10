وزير الخارجية الأسبق: السيسي حريص على عودة العراق إلى دوره العربي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عودة العراق الشقيق إلى دوره العربي ومن هنا جاءت فكرة التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.



وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة ترسخ لاستراتيجية مهمة، لافتا أن دولة العراق يجب ألا تخرج من السياق العربي".



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن داعش تحاول استعادة قواها مرة أخرى لكن دولة العراق قادرة على التصدى لهم بقوة وحسم ودحرهم، لافتا أن التماسك العربي يساهم في القضاء على داعش، مضيفا أن العراق يسير الآن على الطريق الصحيح بإجراء الانتخابات وترسيخ مبادئ الديموقراطية.

