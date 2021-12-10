دفن أعمال سحر بـ مقابر في بنها والعثور على عظام منثورة |تفاصيل

دشن عدد من شباب قرية بطا بمركز بنها حملة لتطهير المقابر من أعمال السحر المدفونة أمام المقابر أو ملقاة أعلى هذه المقابر من ضعاف النفوس.



ودعا شباب الحملة الأهالي وشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لبدء حملة التطهير بعد صلاة الجمعة بمشاركة العشرات من الشباب متحصنين بالقرآن وبمشاركة متخصصين وشيوخ لتنظيف المقابر.



وقال أيمن أحمد أنهم بدأوا الحملة بحضور شباب القرية لمساعدتهم فى أعمال البحث بشوارع المقابر وبالفعل جرى استخراج ما يزيد عن 20 عمل سفلى، مكتوب على ملابس خاصة بعدد من الأشخاص، إلى جانب عظام لوح الكتف، وغيرها من أشكال الأعمال، وجرى جمع هذه الأعمال من امام المقابر، مشيرا إلى أنه لم يتم فتح أية مقابر وكان هذا التعامل فقط من الخارج.



واشار الى أنه جرى وضع هذه الأعمال فى كمية من الماء والملح والخل، وجرى تلاوة أيات فك السحر من هذه الأعمال السفلية لحماية أصحابها من هؤلاء ضعاف النفوس، موضحا أن غالبية تلك الأعمال تم عملها بغرض الهجر والفراق والشتات والطلاق والموت وغيرها من الأعمال المدمرة للأسر.