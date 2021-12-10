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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عودة خط الإسعاف 123 في محافظات قناة السويس

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عودة عمل الخط الساخن لـ الإسعاف رقم 123 في المحافظة وجميع محافظات قناة السويس.

كان مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، قد اعلن عن توفير عدد من خطوط الاتصال لتلقي مكالمات أداء الخدمة؛ لوجود عطل في خط الاتصال على رقم مرفق الإسعاف 123.

 

والأرقام الجديدة لتلقي مكالمات أداء الخدمة هي:

0643204601
0643204602
01065542782
01091867778
01063522850


يشار إلي أن 123 هو رقم الإسعاف الموحد لجمهورية مصر العربية وعند الاتصال به سيستجيب على الفور في حالة الطوارئ.


ورقم إسعاف مصر مفتوح 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.


ويوجد في المستشفيات في جميع محافظات مصر، غرف طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة مما يدل على اهتمام الدولة بصحة المواطنين ورعايتهم.

الإسعاف عودة عمل الخط الساخن محافظة الاسماعيلية محافظات قناة السويس خط الاتصال مرفق الاسعاف

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