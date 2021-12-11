إعادة محاكمة 17 متهما بـ"أحداث قسم العرب" .. اليوم

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم السبت، إعادة محاكمة 17 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة بـ«قسم شرطة العرب»، فى الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطن.

وسبق وأن قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بالسجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا.