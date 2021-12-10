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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمود ياسين التهامى يحيى القافلة الثقافية بحى السلام لمتضررى السيول بـ أسوان

محمود ياسين التهامى
محمود ياسين التهامى يحيى القافلة الثقافية بحى السلام لمتضررى

أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، مساء الجمعة، فعاليات القوافل الثقافية لمتضررى السيول بحى السلام من خلال فرع ثقافة أسوان، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.  

وتضمن الحفل الختامى تقديم مدائح لشيخ المنشدين محمود ياسين التهامى قدم مجموعة من القصائد "اكاد من، صلى الله على محمد، قمرا، صعايدة، طلع البدر علينا، إمام العاشقين، يا أبا الزهراء"، إلى جانب معرض نتاج عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة " مصنوعات جلدية" للمدربة اسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة إقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود، ورشة "خرز" للمدربة زينب حلمى، وورشة "العاب شعبية" للاطفال للباحثة منى صبرى.  

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وتفاعل أهالى العلاقى مع الفعاليات، ولاقت إقبالا جماهيريا، واستحسانا لما يقدم لهم من خلال القافلة الثقافية، واستمرت الفاعليات لمدة سبعة أيام متتالية قدمت عروض لفرق "أسوان، الاقصر، الشرقية، الحرية" للفنون الشعبى، وتوشكى التلقائية، بجانب عدد من ورش الحرف التراثى، ورش حكى، ألعاب شعبية للاطفال، تحت اشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.
 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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