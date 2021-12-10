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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتخب منطقة أسوان الأزهرية يفوز بالمركز الثالث بمسابقة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية

منتخب منطقة أسوان
منتخب منطقة أسوان الأزهرية

فاز منتخب منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الثالث في مسابقة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت منافساتها بمحافظة الإسكندرية بطول 8 كم.

 

وضم منتخب المنطقة كل من الطلاب التاليين: محمد رجب محمد بمعهد الكاجوج الثانوي، أحمد مصطفي يوسف- بمعهد الكاجوج الثانوي، محمد موسى عبد العزيز- بمعهد الكاجوج الثانوي، محمد أبو القاسم سيد بمعهد الكاجوج الثانوي، محمد احمد صبري، بمعهد الكاجوج الثانوي، علي أيمن علي، بمعهد محمد عبد المولي الثانوي. 

 

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وقدم الشيخ الديب عبد الراضي رئيس منطقة أسوان الأزهرية ومحمود أحمد الوكيل الثقافي لمنطقة أجمل عبارات التهاني للمنتخب المنطقة وإدارة رعاية الطلاب لتحقيقهم هذا اﻹنجاز مع أطيب الأماني بتحقيق التفوق العلمي أيضا بجانب تفوقهم الرياضي، والذي تسعى له المنطقة الأزهرية بأسوان في تقديم نماذج رياضية تستفيد منها الدولة.

 

فيما قدم  محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب الشكر والتقدير لكل من أحمد زين الدين المدرب والمشرف على المنتخب، والدكتور طارق نصر مسؤول المسابقات لجهودهم في إعداد المنتخب والوصول لتحقيق هذا المركز.

 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج جلسات الاستماع التي تنفذها لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقرى ونجوع مركز أسوان.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ". 

 

وأكد محافظ أسوان، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لنتائج هذه الجلسات من أجل الوقوف على مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للأهالى والأسر الأكثر إحتياجاً بجميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة. 

 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن أهالى القرى والنجوع التي تم عقد جلسات الإستماع فيها بعثوا برسالة شكر وتقدير وتحية للرئيس السيسى على مبادراته الوطنية والإنسانية المتتالية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ، وحرصه ورعايته لأهالى مركز أسوان بأن يقرر إدراج قراهم ونجوعهم ضمن المرحلة الحالية. 

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