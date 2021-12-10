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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالى يشكرون الرئيس

جلسات استماع بقرى مركز أسوان المدرجة ضمن حياة كريمة

لجان الاستماع بقرى
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج جلسات الإستماع التي تنفذها لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقرى ونجوع مركز أسوان.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ". 

وأكد محافظ أسوان، أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لنتائج هذه الجلسات من أجل الوقوف على مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال إنشاء حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للأهالى والأسر الأكثر إحتياجاً بجميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة. 

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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن أهالى القرى والنجوع التي تم عقد جلسات الإستماع فيها بعثوا برسالة شكر وتقدير وتحية للرئيس السيسى على مبادراته الوطنية والإنسانية المتتالية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ، وحرصه ورعايته لأهالى مركز أسوان بأن يقرر إدراج قراهم ونجوعهم ضمن المرحلة الحالية. 

من جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة بأن جلسات الإستماع شهدت عرض الأهالى بالقرى والنجوع للعديد من المطالب الجماهيرية المتراكمة  في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتجديد شبكات الكهرباء ، وإدخال خدمة الغاز الطبيعى ، مع إحلال وتجديد وإنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية ، مع تفعيل دور مراكز الشباب المغلقة ، وإنشاء وتطوير مراكز للشباب ووحدات للإسعاف والمطافئ ومكاتب للبريد داخل القرى ، وكذا توفير بعض القروض الميسرة للسيدات المعيلات لتنفيذ أعمال المشغولات اليدوية المختلفة.

وأضاف ناجح مصطفى أنه من بين المطالب التي عرضها الأهالى أيضاً توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية ، مع توفير وسائل مواصلات ثابتة من وإلى القرى المتاخمة في المناطق النائية ، ورصف للطرق ، وأيضاً إنشاء مجمعات خدمية وزراعية وحرفية ، بجانب تبطين بعض الترع وعمل التكاسى لها لحماية الأراضى الزراعية ، ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات الواقعة في نطاق قراهم ، علاوة على  إنشاء بعض الوحدات الصحية الجديدة لتوفير الرعاية الطبية لهم .
 

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد الأعمال الجارية للإرتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات حى السلام بطريق العلاقى لإستكمال تجهيزها بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لإستضافة الأسر المتضررة من السيول مجاناً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة لأسوان.

وأكد أشرف عطية، أنه تم تسكين 95 أسرة حتى الآن من الأسر المتضررة من تداعيات السيول من إجمالي 504 وحدة سكنية جاهزة للتسكين. 

لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان 
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان
لجان الاستماع بقرى حياة كريمة بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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