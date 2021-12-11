مواعيد مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021.. مصر تواجه الأردن وليفربول يلتقي أستون فيلا

تقام اليوم السبت 11- 12- 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم يأتي أبرزها مباراة ليفربول أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي ولقاء مصر مع الأردن في كأس العرب.

جاءت مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021 على النحو التالي:

كأس العرب



منتخب مصر vs الأردن الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 و اون تايم سبورت وقناة الكأس.

المغرب vs الجزائر الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإنجليزي



مانشستر سيتي vs ولفرهامبتون الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال vs ساوثهامتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي vs ليدز يونايتد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ليفربول vs أستون فيلا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نوريتش سيتي vs مانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني



إسبانيول vs ليفانتي الساعة الثالثة عصرا

ديبورتيفو ألافيس vs خيتافي الساعة الخامسة والربع مساء



فالنسيا vs إلتشي الساعة السابعة والنصف مساء

أتلتيك بيلباو vs إشبيلية الساعة العاشرة مساء

الدوري الإيطالي



فيورنتينا vs ساليرنيتانا الساعة الرابعة عصرا

فينيزيا vs يوفنتوس الساعة السابعة مساء

أودينيزي vs ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الألماني

بوخوم vs بوروسيا دورتموند الساعة الرابعة عصرا

هيرتا برلين vs أرمينيا بيليفيلد الساعة الرابعة عصرا

فرايبورج vs هوفنهايم الساعة الرابعة عصرا

لايبزيج vs بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة الرابعة عصرا

بايرن ميونخ vs ماينز 05 الساعة الرابعة عصرا

فولفسبورج vs شتوتجارت الساعة السابعة والنصف مساء



الدوري الفرنسي

ستاد بريست 29 vs مونبلييه الساعة السادسة مساء

ستاد ريمس vs سانت إيتيان الساعة العاشرة مساء

الدوري التركي



فاتح قرا جمرك vs قونيا سبور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

اسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا الساعة الثالثة ظهرا

تشايكور ريزا سبور vs جوزتبه الساعة الثالثة ظهرا



أنطاليا سبور وطرابزون سبور – الساعة السادسة مساء