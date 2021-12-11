مواعيد مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021.. مصر تواجه الأردن وليفربول يلتقي أستون فيلا

تقام اليوم السبت 11- 12- 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم يأتي أبرزها مباراة ليفربول أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي ولقاء مصر مع الأردن في كأس العرب.
جاءت مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021 على النحو التالي:
كأس العرب
منتخب مصر vs الأردن الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 و اون تايم سبورت وقناة الكأس.
المغرب vs الجزائر الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي vs ولفرهامبتون الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال vs ساوثهامتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
تشيلسي vs ليدز يونايتد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول vs أستون فيلا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوريتش سيتي vs مانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
إسبانيول vs ليفانتي الساعة الثالثة عصرا
ديبورتيفو ألافيس vs خيتافي الساعة الخامسة والربع مساء
فالنسيا vs إلتشي الساعة السابعة والنصف مساء
أتلتيك بيلباو vs إشبيلية الساعة العاشرة مساء
الدوري الإيطالي
فيورنتينا vs ساليرنيتانا الساعة الرابعة عصرا
فينيزيا vs يوفنتوس الساعة السابعة مساء
أودينيزي vs ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء
الدوري الألماني
بوخوم vs بوروسيا دورتموند الساعة الرابعة عصرا
هيرتا برلين vs أرمينيا بيليفيلد الساعة الرابعة عصرا
فرايبورج vs هوفنهايم الساعة الرابعة عصرا
لايبزيج vs بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة الرابعة عصرا
بايرن ميونخ vs ماينز 05 الساعة الرابعة عصرا
فولفسبورج vs شتوتجارت الساعة السابعة والنصف مساء
الدوري الفرنسي
ستاد بريست 29 vs مونبلييه الساعة السادسة مساء
ستاد ريمس vs سانت إيتيان الساعة العاشرة مساء
الدوري التركي
فاتح قرا جمرك vs قونيا سبور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
اسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا الساعة الثالثة ظهرا
تشايكور ريزا سبور vs جوزتبه الساعة الثالثة ظهرا
أنطاليا سبور وطرابزون سبور – الساعة السادسة مساء