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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021.. مصر تواجه الأردن وليفربول يلتقي أستون فيلا

تريزيجيه ومحمد صلاح
تريزيجيه ومحمد صلاح

تقام اليوم السبت 11- 12- 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم يأتي أبرزها مباراة ليفربول أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي ولقاء مصر مع الأردن في كأس العرب.

 

جاءت مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021 على النحو التالي: 

 

كأس العرب


منتخب مصر vs الأردن الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 و اون تايم سبورت وقناة الكأس.

 

المغرب vs الجزائر الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1


الدوري الإنجليزي


مانشستر سيتي vs ولفرهامبتون الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

آرسنال vs ساوثهامتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

 

تشيلسي vs ليدز يونايتد الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium


ليفربول vs أستون فيلا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


نوريتش سيتي vs مانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium


الدوري الإسباني


إسبانيول vs ليفانتي الساعة الثالثة عصرا

 

ديبورتيفو ألافيس vs خيتافي الساعة الخامسة والربع مساء


فالنسيا vs إلتشي الساعة السابعة والنصف مساء

 

أتلتيك بيلباو vs إشبيلية الساعة العاشرة مساء

 

الدوري الإيطالي


فيورنتينا vs ساليرنيتانا الساعة الرابعة عصرا

 

فينيزيا vs يوفنتوس الساعة السابعة مساء

 

أودينيزي vs ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء

 

الدوري الألماني

 

بوخوم vs بوروسيا دورتموند الساعة الرابعة عصرا

 

هيرتا برلين vs أرمينيا بيليفيلد الساعة الرابعة عصرا

 

فرايبورج vs هوفنهايم الساعة الرابعة عصرا

 

لايبزيج vs بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة الرابعة عصرا

 

بايرن ميونخ vs ماينز 05 الساعة الرابعة عصرا

 

فولفسبورج vs شتوتجارت الساعة السابعة والنصف مساء


الدوري الفرنسي

 

ستاد بريست 29 vs مونبلييه الساعة السادسة مساء

 

ستاد ريمس vs سانت إيتيان الساعة العاشرة مساء

 

الدوري التركي


فاتح قرا جمرك vs قونيا سبور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

 

اسطنبول باشاك شهير vs قاسم باشا الساعة الثالثة ظهرا

 

تشايكور ريزا سبور vs جوزتبه الساعة الثالثة ظهرا


أنطاليا سبور وطرابزون سبور – الساعة السادسة مساء

 

مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021 كأس العرب منتخب مصر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري التركي

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