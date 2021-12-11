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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 مرشحون للرئاسة.. اليوم انطلاق انتخابات نادى أسوان الرياضى

نادي أسوان الرياضى
نادي أسوان الرياضى

تنطلق صباح اليوم السبت إنتخابات نادي أسوان الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد يقود "تماسيح النيل" لدورة مقبلة خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2025، ويشارك فيها 12 ألفا و234 ناخب وناخبة من أعضاء الجمعية العمومية.     

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الجمعية العمومية لإختيار المجلس الجديد ما بين 30 مرشحًا يخوضون المنافسة، من الساعة التاسعة صباح السبت 11 ديسمبر وحتى السابعة مساء، ولمدة يوم واحد فقط حيث يبلغ إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت 12 ألف و 234 عضواً موزعين على 20 لجنة.    

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ويتنافس على منصب رئيس المجلس الجديد، كل من الشافعي محمود صالح وشهرته الشافعي صالح، وحسن عبد القادر عبد الجواد وشهرته دكتور حسن عبد القادر، ويوسف عبد الحي حسين وشهرته الكابتن مجدي سبالك.

بينما يتنافس على مقعد نائب الرئيس كل من محمد أحمد محمد صالح وشهرته حماده صالح، ومحمد رضا محمد وشهرته رضا هريدي، وياسر حمدي محمد وشهرته ياسر حمدي منيب.

فيما يتنافس على منصب أمين الصندوق كل من أبو الحسن الشاذلي محمد، ومحمد سيد حامد، وفي نفس الوقت يخوض 6 أشخاص منافسة أعضاء مجلس الإدارة تحت السن وهم الأمين أحمد فؤاد وشهرته أمين أحمد زاهد، وخالد جمال عبد الناصر وشهرته خالد جمال عبد الناصر، ومحمد عنتر فراج وشهرته المهندس محمد عنتر، ومصطفى سيد سليمان وشهرته مصطفى كبارة، ومعتز ربيع هلال وشهرته معتز فقير، ويوسف عبد الغني عبد الله وشهرته يوسف شعبان جلال.

في حين يخوض منافسة الأعضاء فوق السن 16 مرشحاً وهم أحمد فكري إبراهيم وشهرته أحمد فكري أبو شناق، وأحمد ناصر جلال وشهرته أحمد صبور جلال، وإيهاب محمد منصور وشهرته إيهاب منصور، وتامر حسين محمد وشهرته تامر مرسال، ودعاء إبراهيم محمود، وسيف الدين محمد حسن وشهرته سيف كثير، وصلاح أحمد محمد وشهرته صلاح جمعة، وطارق عبد الوهاب عبد الراضي وشهرته الكوتش طارق، وعبد الجليل الطاهر الشرقاوي وشهرته رجب الشرقاوي، ومحمد حمدي محمد، ومحمد محمود عبد الرحيم وشهرته هاشم، ومحمد محمود يوسف وشهرته محمد سكاكا، ومحمود محمد عبده وشهرته محمود حنفي، ومحمود مصطفى عبد الله وشهرته محمود الشيمي، ومصطفى أمين محمد وشهرته مصطفى حمدي يعقوب، ووليد رزق بدر وشهرته دكتور وليد رزق بدر.    

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان مفوضة من اللجنة الأوليمبية بالإشراف على إنتخابات نادي أسوان الرياضي من خلال دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضي في دورة 2021 / 2025.

مقر انتخابات نادى أسوان الرياضى
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