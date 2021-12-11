عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤجل خطط إمداد أوكرانيا بالأسلحة تجنبا للتوتر مع روسيا

أرشيفية
أرشيفية

قررت الولايات المتحدة إرجاء إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك تجنبا للتوتر مع روسيا.

وذكرت قناة “إن.بي.سي” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية أرجأت خططها لإمداد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات.

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا

الناتو يرفض طلب روسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

وبحسب القناة، أعدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من كييف وبعض المشرعين الأمريكيين.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك عددا من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب ذات المصادر فإن تأجيل الإدارة الأمريكية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا الادارة الامريكية التوترات المساعدات العسكرية كييف

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف

مواعيد مباريات اليوم السبت 11- 12- 2021.. مصر تواجه الأردن وليفربول يلتقي أستون فيلا

بوجاتي تطلق قسم خاص لتصميم وإنتاج السيارات الحصرية الخارقة.. صور

محاكمة منه فضالي بتهمة النصب والاحتيال .. اليوم

هل تكفي سورة البقرة لفك السحر؟.. اقرأها على هذه الأعمال والأسحار

نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. أسباب وعلاج الإسهال والثآليل عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ