الولايات المتحدة تؤجل خطط إمداد أوكرانيا بالأسلحة تجنبا للتوتر مع روسيا

قررت الولايات المتحدة إرجاء إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك تجنبا للتوتر مع روسيا.

وذكرت قناة “إن.بي.سي” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية أرجأت خططها لإمداد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 200 مليون دولار، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات.

وبحسب القناة، أعدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حزمة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لكنها أوقفت تسليم هذه المساعدة، على الرغم من المناشدات من كييف وبعض المشرعين الأمريكيين.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك عددا من الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة أكبر بكثير من المساعدات التي ستتم الموافقة عليها، إذا زاد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب ذات المصادر فإن تأجيل الإدارة الأمريكية تسليم هذه الحزمة من المساعدات العسكرية، يهدف إلى منح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات بين أوكرانيا وروسيا.