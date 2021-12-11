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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتوفير حياة كريمة.. وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج حريصون على تكامل الجهود الحكومية مع المجتمع المدني

حياة كريمة
حياة كريمة

ثمنت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص أبناء الجاليات المصرية بالخارج، على متابعة الموقف مع أهالي القرى المتضررة جراء السيول بمحافظة أسوان، والمساهمة فيما تقدمه المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،  ومؤسسة "صناع الخير" ما يوفرونه من دعم طبي وعيني.

 

وحرصت وزيرة الهجرة على توجيه التحية لمواطنينا بالخارج لحرصهم الشديد على المساهمة في دعم تنفيذ المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، وعلى رأسها المشروع القومي "حياة كريمة"، وتجسد ذلك في تحرك رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة السريع للمساهمة في دعم جهود الدولة لتلبية حاجة أهالينا في أسوان، وتلبية متطلبات العلاج والرعاية للحالات المحتاجة للمتابعة، بقرية المضيق وقرى غرب أسوان المتضررة من السيول.

 

وقالت وزيرة الهجرة، إن هذا التحرك من المصريين بالخارج لدعم إخوانهم في أسوان يعكس وحدة النسيج الوطني وشعور المصري بالخارج بمسئوليته المجتمعية تجاه وطنه، وهذا ما نلمسه بوضوح في دعم مبادرة "حياة كريمة"، والتكاتف مع الدولة المصرية بكل مؤسساتها، في ظل الجمهورية الجديدة لإرساء التنمية والتطوير في كل محافظات مصر، والحرص على الارتقاء بأهلنا في محافظات الصعيد، وتوفير حياة كريمة للجميع.

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وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، بما تم تقديمه من دعم من توفير للخدمات الصحية والقوافل الطبية بالمحافظة في تكامل بين مؤسسات الدولة كافة، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا، صحيا وتعليميا، وتوفير المرافق والخدمات للأهالي.

 

كما أعرب أبناء مصر بالخارج، من أبناء أسوان، عن تقديرهم لاهتمام القيادة السياسية بحل مشكلاتهم، وتوفير الخدمات الصحية والقوافل الطبية بالمحافظة، وأضاف أحمد محمود، رئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، أنهم فخورون بما تقدمه مصر من خدمات لشعبها، والاهتمام بالتنمية والإنجازات في كل مكان، وصولا إلى النجوع والكفور.

 

في السياق ذاته، أوضح د. محمد صلاح، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسوان، أن تم توزيع قوافل بطاطين بقرية المضيق التى قامت وزيرة الهجرة بزيارتها كما تم توزيع بطاطين بقرية غرب أسوان وهى من القرى المتضررة من الأمطار والسيول وذلك بنجوع الحجاب والحمدلاب وأبو عيسى.

 

وأضاف أنه سيتم استكمال توزيع ٥٠٠٠ بطانية على المتضررين بنجوع غرب أسوان وبعض القرى المتضررة وبعض المستحقين بقرى مركز نصر النوبة، بمشاركة متطوعي المؤسسة.

 

وأكد صلاح، على الاهتمام بالقرى المتضررة، حيث تم توزيع ٥٥ بطانيةبقرية غرب اسوان بنجع الحجاب ٢٧ أسرة، كما تم توزيع ١٣٤ بطانية، بنجع الحمدلاب ٦٩ أسرة، وتم توزيع ٢٤ بطانية، بنجع أبو عيسى ١٢ أسرة.


وأضاف منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسوان، أنه تم توزيع بطاطين على ٣٠٠ أسرة، بقرية المضيق، التي زارتها وزيرة الهجرة خلال زيارة أسوان.

 

بدوره، أوضح الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة"صناع الخير"، أنه وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة، تم تقديم الخدمات الطبية لأهلنا في أسوان، حيث تمت مناظرة وتقديم الخدمات العلاجية لنحو 1500 مواطن.

 

وتابع زمزم أن "صناع الخير"، قدمت خدماتها لأهلنا في مجالات العيون والعظام، والعيون، والجلدية، والباطنة، والأنف والأذن، والمخ والأعصاب، والمسالك البولية وغيرها من التخصصات.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حياة كريمة الجاليات المصرية

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