تكلفت مليون جنيه.. مياه أسيوط: تدعيم المحطات المرشحة بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت

أعلن اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن تدعيم محطاتها المرشحة بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية SORBENT لحماية مآخذ تلك المحطات المرشحة من التلوث الناتج عن حدوث أي تسرب للزيوت والشحوم أو أى مواد بترولية أخري من السفن والعبارات النهرية المارة بنهر النيل.

وأوضح أنه تم التنفيذ بمآخذ محطتى التشيكى والألمانى، تلى ذلك محطة صدفا المرشحة، ثم محطة مياه الأربعين النقالي، ومحطة مياه عرب المدابغ النقالي امتثالاً لخطط سلامة ومأمونية المياه.

وقال أن تدعيم مآخذ المحطات المرشحة بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية SORBENT تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط و سلامة ومأمونية المياه بمحطات مياه(التشيكي، الألماني، صدفا، الأربعين، عرب المدابغ، نزلة عبد اللاه) لحين تعميم الخطط بكافة المحطات المرشحة على مستوي نطاق الشركة، لضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن تكلفة الحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية بجميع مشتملاتها، مليــــــون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة فى حالات التسريب وذلك بمأخذ محطة نزلة عبد اللاه المرشحة بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه.

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